Google-Mutter Alphabet setzt ein dickes Ausrufezeichen

Der Umsatz des Konzerns stieg in den abgelaufenen drei Monaten um 7 Prozent auf 74,6 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn um 15 Prozent auf 18,4 Mrd. Dollar. Unter dem Strich bedeutet das einen Gewinn von 1,44 Dollar je Aktie (EPS) nach 1,21 Dollar im Vorjahr. Die Konsensschätzungen der Analysten lagen im Vorfeld deutlich niedriger, beim EPS zum Beispiel nur bei 1,34 Dollar. Getrieben wurde das Wachstum von Alphabet vor allem durch die Bereiche Werbung und Cloud. Beim Ergebnis wirkten sich zudem die Kostensenkungen des Unternehmens positiv aus.

Die Aktie des Google-Mutterkonzerns hatte von Ende Februar bis Anfang Juni eine 50-Prozent-Rally aufs Parkett gezaubert. Im Anschluss gönnte sie sich eine Konsolidierungsphase, bei der stärkere Abschläge aber ausgeblieben sind. Mit dem Anstieg auf ein neues Jahreshoch könnte sich der Anstieg nun weiter fortsetzen. Das sehen auch die meisten Analysten so, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel von 146,30 Dollar lässt noch Luft nach oben:

Patrick Kranz ( Larry ) hat die Alphabet-Aktie schon seit vielen Jahren in seinem wikifolio Invest Only In The Best! . Das Aushalten auch von stärkeren Kursschwankungen hat sich gelohnt. Aktuell liegt die drittgrößte Position des Portfolios mehr als deutlich mit 440 Prozent in der Pluszone. Eine Bilanz, die sich so ähnlich auch bei den anderen Depot-Schwergewichten zeigt. Bei Apple und Microsoft betragen die Wertzuwächse sogar mehr als 1.200 Prozent. Der Trader, der jahrelange Erfahrung als Portfolio Manager, Wertpapier-/ Derivatehändler, Research Analyst und Risiko Manager vorweisen kann, setzt bei diesem wikifolio bevorzugt auf Unternehmen, die sich durch eine „herausragende Marktstellung, Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke, solide bilanzielle Situation, nachhaltige und kontinuierliche Dividendenzahlungen und Erhöhungen“ auszeichnen. Das sehr breit gestreute Depot richtet sich an Langfristanleger, was durch die Haltedauer vieler gut laufender Positionen untermauert wird. Dank Aktien wie Alphabet konnte der Trader bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von fast 13 Prozent erzielen. In Summe macht das ein Kursplus von 277 Prozent, dem ein maximaler Verlust von weniger als 30 Prozent gegenübersteht.

Invest Only In The Best! Larry DE000LS9ETB5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +277,9 % seit 02.08.2012 EUR 738.597,94 Investiertes Kapital +5,3 % Performance (1 J) 17,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,8 Prozent

Bei dem von Maximilian Rahn ( AktienMax ) betreuten wikifolio Bambus Ultra herrscht deutlich mehr Schwankungen. Knapp 50 Prozent betrug hierbei die Volatilität (max.) seit Erstellung des wikifolios. Dafür konnte seit Ende 2018 aber auch eine Performance von 142 Prozent generiert werden, was im Durchschnitt einen Anstieg von 21 Prozent pro Jahr bedeutet. Bei Alphabet hat der Trader vor gut einer Woche einen kleinen Zukauf vorgenommen. Mit über 9 Prozent Anteil ist die Aktie aktuell der fünftgrößte Wert des von Tesla (fast 30 Prozent) dominierten Musterdepots. Die Zahlen von Alphabet hat Rahn in einem seiner regelmäßigen Kommentare gewohnt ausführlich analysiert. Dabei bezeichnet er den US-Konzern als ein Unternehmen, das nicht nur in der Lage ist, in seinem Kerngeschäft zu wachsen, sondern auch erfolgreich in neue Bereiche zu investieren. Sein Fazit: „Aus meiner Sicht hat das Unternehmen eines der besten Geschäftsmodelle der Welt“. Folgerichtig bliebt der Trader bei der Aktie auch nach den Zahlen weiterhin an Bord.

Bambus Ultra AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +141,8 % seit 31.12.2018 EUR 108.732,61 Investiertes Kapital +1,0 % Performance (1 J) 40,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,3 Prozent

