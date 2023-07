So viel Talent kann kein Zufall sein

Zum besseren Verständnis: Eine Rendite von 1200 % in unter 2 Jahren mit einem Investment zu erwirtschaften, ist nicht unmöglich. Der Bitcoin etwa ist von Anfang 2020 bis zu seinem Allzeithoch im November 2021 derart rasant gestiegen. Allerdings hätte man den Ein- und vor allem den Ausstieg perfekt erwischen müssen, um dann den folgenden Crash, der drei Viertel seines Wertes in nur einem Jahr ausradierte, nicht mitzunehmen. Hohe Rendite = Hohes Risiko.

Wie bitter wäre es, wenn sich der Kurs des gekauften Wertpapiers wie gewünscht entwickelt, sich am Ende des Tages in Ermangelung eines liquiden Marktes für das gute Stück aber kein Käufer finden lässt und man auf dem Teil sitzen bleibt? Wie heißt es so schön: Nur realisierte Verluste sind echte Verluste? Gilt für Gewinne ebenso. Ergo: Lieber liquide als illiquide Kursraketen halten.

Um Risiko beurteilen zu können, verwenden Börsianer die Volatilität. Das ist – aus Statistik-Sicht – die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Die Volatilität beschreibt (in Prozent), wie stark der Kurs eines Wertpapiers in einem bestimmten Betrachtungszeitraum (in der Vergangenheit) schwankte. Je höher, umso stärker die Schwankungen bzw. Abweichungen von der „normalen“ Rendite. Daher: Je höher, umso riskanter.

Die Volatilität kann für jedes Wertpapier ermittelt werden – also für Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien oder auch Kryptowährungen und ETFs. Einzige Voraussetzung: Es müssen regelmäßig Preise entstehen. Aktien sind dabei in der Regel volatiler als andere Anlageklassen wie Anleihen, da höhere Gewinne wahrscheinlich sind, aber auch das Risiko für Verluste höher ist.

Die Volatilität in allen Ehren, so hat sie doch ihre Nachteile. Um sie zu berechnen, werden vergangene Daten herangezogen. Entsprechend hängt sie vom gewählten Betrachtungszeitraum ab. Und: Aus vergangenen Schwankungen – wie auch aus vergangenen Renditen – lässt sich nicht auf zukünftige schließen. Getan wird es freilich trotzdem.

So weiß man aus der Vergangenheit, dass Aktien im Schnitt jedes Jahr eine Rendite von 6 – 8 % erwirtschaften. Im Schnitt! Langfristig mit einer ähnlichen Rendite für ein diversifiziertes Aktien-Depot zu rechnen, ist also nicht falsch. Kurzfristig können diverse Krisen diesen Schnitt schon mal verhageln (2022er DAX-Rendite: -12%).

Die folgende Tabelle zeigt die annualisierte Performance (Rendite) und annulisierte Volatilität (Risiko) verschiedener Assetklassen der letzten 5 Jahre im Vergleich (Quelle: justETF, wikifolio.com). Wird der Rendite nun die Volatilität des Wertpapiers im gleichen Zeitraum gegenübergestellt, so lässt sich messen, wie viel Rendite „pro eingegangenem Risiko“ erwirtschaftet wurde. Unterschiedliche Wertpapiere und Assetklassen lassen sich so miteinander vergleichen.

