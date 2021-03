Encavis: MDAX-Neuling mit nachhaltigem Geschäftsmodell

Zu Beginn dieser Woche hat es zum Beispiel einige bedeutende Veränderungen bei der Zusammensetzung der deutschen Aktienindizes gegeben. Siemens Energy hat Beiersdorf aus dem DAX gekickt und mit der Porsche Automobil Holding ist ein echtes Schwergewicht in den MDAX eingezogen. Bei der Marktkapitalisierung ist der VW-Großaktionär direkt mal auf Platz vier des Mid Cap-Index eingestiegen. Doch es gibt auch noch andere, deutlich kleinere MDAX-Neulinge. So müssen sich Indexfonds und ETFs jetzt zwangsläufig auch mit der Aktie von Encavis beschäftigen, wenn ihre Aufgabe darin besteht, den MDAX eins zu eins abzubilden. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die ehemalige Capital Stage AG. Der Fokus liegt auf dem Betreiben von Solar- und Windparks. Es geht also um regenerative Energiequellen. Ein Thema, das bei dem sukzessiv steigenden Interesse an nachhaltigen Geschäftsmodellen bei Investoren grundsätzlich gut ankommt. Hinzu kommt, dass Encavis mit steigenden Umsätzen und Gewinnen überzeugen kann. Die in dieser Woche vorgelegten 2020er-Zahlen lagen im Rahmen der (hohen) Erwartungen und für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen erneut mit zweistelligen Wachstumsraten.

Real-money-Depot mit bislang sehr geringem Drawdown

Das allerdings hat einigen Marktteilnehmern nicht gereicht, um der Aktie weiter die Stange zu halten. Auch Analysten bewerten den Ausblick als zu konservativ und senken ihre Schätzungen. Darunter litt der Titel, der gestern fast sieben Prozent an Wert verlor und auch heute Morgen wieder unter Druck stand. Von dem zu Jahresbeginn markierten Hoch ist der Kurs mittlerweile um fast 40 Prozent zurückgekommen. Das hat nun mehrere wikifolio-Trader zum Einstieg animiert, so zum Beispiel auch Francesco Palmieri ( Fraita ), der die Aktie in sein Real-money-wikifolio Investments in Wachstumswerte aufgenommen hat. Das Musterdepot ist noch relativ jung, konnte seit Juni 2020 aber schon eine Performance von 23 Prozent generieren. Der maximale Verlust betrug in diesem Zeitraum weniger als neun Prozent. Der Trader sterbt eine langfristige Anlage in Wachstumswerten an. Eine gute Branchen- und Ländermischung soll die Risiken verringern.

Investments in Wachstumswerte Fraita DE000LS9QRH0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +22,4 % seit 04.06.2020

- 1 Jahr 0,67 × Risiko-Faktor

EUR 36.038,88 investiertes Kapital 23 Prozent in 9 Monaten

Nachkauf bei Kursschwäche

Horst Alber ( Alber ) ist bei Encavis schon seit Ende 2018 investiert. Sein ein Jahr zuvor eröffnetes wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist von dem im Februar markierten Rekordhoch zwar etwas zurückgekommen, liegt aber immer noch mit über 70 Prozent im Plus. Der seit 30 Jahren an der Börse aktive Trader kennt die typischen Verhaltensmuster an den Aktienmärkten und hat seine Position bei Encavis deshalb in den vergangenen Tagen weiter aufgestockt: „Encavis legte sehr gute Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor, die sämtlich am oberen Ende oder sogar über den Analystenschätzungen lagen. Die Aktie stürzt heute dennoch um über 10 Prozent ab. Ich nutze die Schwäche und kaufe ein paar Stücke nach. Die Aussichten für das Unternehmen bleiben weiterhin hervorragend.“ Mit ihrem Geschäftsmodell passen die Hamburger perfekt zu dem Ansatz des Traders, der gezielt in Firmen investieren will, die seiner Ansicht nach strenge ethische, ökologische sowie nachhaltige Kriterien erfüllen und umwelt- sowie sozialverträgliche Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +70,8 % seit 29.12.2017

+78,7 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 182.358,41 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 17,9 Prozent

