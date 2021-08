Impfstoff-Aktien - Selektion ist entscheidend

Nun ist physisches Gold bekanntlich in der Lage die Sinne zu benebeln und Goldgräberstimmung geht Hand in Hand mit Irrationalität und Gier. Angesichts der knapp 450 Prozent Jahresperformance einer BioNTech -Aktie, stellt sich die Frage, ob ähnliches auch für die Euphorie rund um die Wertpapiere von Impfstoff-Produzenten gilt. Um das herauszufinden haben wir die bestens mit der Materie vertrauten Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) und Sebastian Thorwarth ( CentrisCapital ) um eine Markteinschätzung gebeten.

Auch Dobetsberger, der in seinem wikifolio UMBRELLA in Impfstoff-Aktien investiert, ist der Meinung, dass die Branche irrational bewertet ist: „Aus meiner Sicht ist schon sehr viel Fantasie eingepreist.“ Ebenso wie Thorwarth ist er allerdings überzeugt, dass es trotzdem noch aussichtsreiche Aktien gibt: „Die mRNA-Technologie ist im Vormarsch. Da könnte noch viel Produktives und Gutes im Gesundheitsbereich auf uns zukommen. Betrachtet man also im speziellen Moderna und BioNTech von dieser Warte, bleibe ich weiter durchaus auf der Bullen-Seite.“

