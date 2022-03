„Ich sehe für Tech-Aktien so gute Chancen wie seit Jahren nicht mehr“

Stefan, du beschäftigst dich auf deinem Blog und im Rahmen deines wikifolios sehr viel mit Tenbaggern, also Aktien, denen du grundsätzlich eine Kurs-Verzehnfachung zutraust. Muss man das als Tech-Investor zwangsweise, um den Nasdaq zu schlagen? Was macht die Faszination dieser Unternehmen für dich aus?

Stefan Waldhauser ( stwBoerse ): In den letzten Jahren musste man ja nur Apple , Tesla und ein paar andere Tech-Riesen im Portfolio haben, um als Tech-Investor überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Ich gehe jedoch davon aus, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach sein wird. Ein wichtiges Element meiner High-Growth-Investing-Strategie ist es, Wachstumsunternehmen recht früh in ihrem Lebenszyklus zu finden, deren Wert sich im Laufe der Jahre dann vervielfachen kann. Ein gut diversifiziertes Portfolio aus solchen Tech-Unternehmen sollte in der Lage sein, auch den Nasdaq langfristig, das heißt über einen gesamten Börsenzyklus inkl. Bärenmarkt hinweg zu schlagen. Und der ein oder andere Tenbagger ist dann tatsächlich auch immer wieder mal dabei.