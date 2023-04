Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Der Kurs der Biontech -Aktie korrigierte zuletzt deutlich. Rund 15 Prozent Kursverlust auf Monatssicht stehen zu Buche. Trader Berthold Baurek-Karlic ( TechFuturist ) irritiert das nicht. Er kommentiert: „Nach der erfolgten Zulassung in den USA, UK, Israel und der EU hat das Impfen endlich begonnen - nun werden auch die KPIs (Leistungskennzahlen) des Unternehmens durch die Decke gehen.“ Wie viele andere nutzte Baurek-Karlic die aktuellen Kursrücksetzer darum, um Biontech-Aktien nachzukaufen. In seinem wikifolio Digital Gamechangers ist das Wertpapier aktuell mit 8,5 Prozent gewichtet. Im Raum stehende Unsicherheiten bezüglich der Aktie, teilt er nicht: „Die Probleme mit der Lagerung machen mir weniger Sorgen, da kaum jemand das Produkt lagern wird - es besteht aktuell eine gewaltiger Nachfrageüberhang. Auffrischungen ab 2022 werden auch nachhaltig gutes Geschäft bringen, damit sind auch Ängste eines "one-trick-pony's" unbegründet.“

iPhone, iMac, iCar? In ein paar Jahren könnte das Realität sein. Zumindest wenn man einem Insiderbericht Glauben schenkt, der kurz vor Jahresende für Aufsehen sorgt. Trader Thomas Schuster ( Th96tr ), der das wikifolio Artificial Intelligence verwaltet, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: „Der US-IT-Konzern Apple peilt Insidern zufolge für 2024 die Einführung eines autonomen Passagierfahrzeugs an, das einen Durchbruch bei der Akkutechnik enthalten könnte. Die 2014 begonnene Entwicklung eines eigenen Autos im Rahmen von „Project Titan“ sei entsprechend weit fortgeschritten, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.“ Vom Markt wurde diese Nachricht positiv aufgenommen. Die Apple-Aktie schloss auf Wochensicht rund fünf Prozent im Plus.

Das Software- und Dienstleistungsunternehmen Palantir – zu dessen Kunden unter anderem das US-Verteidigungsministerium zählt – begeistert seit seinem Börsengang im Herbst dieses Jahres die Anleger. Ein Fan des Unternehmens ist auch Maximilian Rahn ( AktienMax ). In seinem wikifolio Bambus Ultra ist die Aktie aktuell mit fast 12 Prozent gewichtet. Das große Engagement rechtfertig laut Rahn „die weiterhin positive Unternehmensentwicklung im Verhältnis zur moderaten Marktkapitalisierung.“ Das Palantir aktuell keine schwarzen Zahlen schreibt, irritiert den Trader dabei nicht: „Ich sehe bei Palantir einen steigenden Fokus auf Automation und Standardisierung von Prozessen, wie etwa bei der Installation ihrer Software-Plattform. Das könnte zu deutlichen Margenverbesserungen führen und in den nächsten 12 bis 24 Monaten die nachhaltige Profitabilität ermöglichen.“

