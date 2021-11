Nvidia: In fünf Jahren vom Pennystock-Kandidaten zum Börsen-Star

Das dürfte auch Thorsten Mosel ( coblenztrade ) dazu animiert haben, seine Nvidia-Aktien trotz der immer weiter steigenden Kurse nicht abzustoßen. „Nvidia ist aktuell kaum zu stoppen. Mit ihren Produkten am Puls der Zeit. Top Zahlen immer wieder. Laut vielen Experten immer viel zu teuer. Was aber im Nachhinein einfach falsch war. Wie so oft, wenn man auf vermeintliche Experten hört! Man merke sich: Keiner kann in die Zukunft schauen. The trend is your friend“, kommentierte der Trader die jüngsten Entwicklungen.