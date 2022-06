PayPal-Erholung beschert wikifolio-Tradern schnelle Gewinne

57 Prozent der Deutschen nutzen den Anbieter für mobiles Bezahlen. Damit ist PayPal deutlich beliebter als Apple Pay und Google Pay. Trotzdem läuft bei dem Konzern nicht alles rund. Ende April musste der Zahlungsdienstleister bei Vorlage der Q1-Zahlen seine Jahresprognose kassieren. 2022 soll der Umsatz nur noch um 11 bis 13 (statt 15 bis 17) Prozent steigen. Die Zielspanne beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt mit 3,81 bis 3,93 Dollar deutlich unter der vorherigen Prognose (4,60 bis 4,75 Dollar). Um zumindest das zu erreichen, hat PayPal diese Woche mit der Entlassung von Mitarbeitern begonnen.

Die Aktie ist von ihrem Hoch bei 310 Dollar im Tief bis auf 72 Dollar gefallen. Ein Minus von fast 80 Prozent. Seit drei Wochen läuft nun aber eine Erholung, die den Kurs immerhin schon um 20 Prozent steigen ließ. Davon haben auch die wikifolio-Trader profitiert. PayPal war in den vergangenen sieben Tagen mit 170 Trades und 94 Käufen (55 Prozent) die am vierthäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com.

Bis zu 8,6 Prozent Kursplus realisiert

Matthias Eckstein ( Eckes) hatte Mitte Mai damit begonnen, die PayPal-Aktie für sein wikifolio Innovative Aktienideen einzusammeln. Drei Tage lang stand der Trader durchweg auf der Käuferseite, bevor er dann die Fronten wechselte. Gestern wurden nun die letzten Stücke aus dem Depot geworfen. Dabei erzielte er einen abschließenden Gewinn von 8,6 Prozent. Sein im Oktober 2020 eröffnetes Musterdepot verzeichnet bei einem maximalen Drawdown von 28 Prozent eine Gesamtperformance von 58 Prozent. Im Schnitt macht das ein Kursplus von 33 Prozent pro Jahr. Vom Grundgedanken her investiert der Trader gerne in Aktien von Unternehmen, die innovative Neuheiten und Zukunftsideen vorantreiben, die wirtschaftlich sowie politisch gut verträglich sind. Dabei achtet er vor allem auf qualitative Unternehmensdaten wie Cashflow, Betriebsergebnisse, Wachstumsaussichten sowie Globalanalysen und Branchenanalysen. Zudem wirft er einen Blick auf das Momentum oder die relative Stärke der Aktien. Bei PayPal wurden die letztgenannten Faktoren wahrscheinlich ignoriert, was dem Erfolg am Ende aber nicht geschadet hat.

Innovative Aktienideen Eckes DE000LS9SBA5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +52,1 % seit 02.10.2020

+2,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 51.263,89 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +32,5 %

7,2 Prozent Gewinn und noch Stücke im Depot

Bei Orkan Kuyas ( Facebooktrader) erfolgte der Einstieg bei PayPal exakt vor einem Monat. Der erste Teilverkauf drei Wochen später bescherte dem in der Community sehr bekannten Trader ein Kursplus von 5,1 Prozent. Heute Mittag trennte er sich von den nächsten Stücken mit einem Gewinn von 7,2 Prozent. In seinem wikifolio Anlegerliebling verbleibt damit jetzt noch ein kleiner Restbestand, der 1,4 Prozent des aktuellen Portfolios ausmacht. Neben PayPal tummeln sich dort mit Broadcom und Morphosys nur noch zwei weitere Aktien sowie ein Call-Optionsschein auf den Euro/US-Dollar-Wechselkurs. Fast 90 Prozent der in dem wikifolio-Zertifikat reichlich investierten Gelder werden aktuell als Cash gehalten. Das ist bei Kuyas durchaus nicht unüblich, da er laut Handelsidee in schwachen Börsenphasen mit weniger Kapital investiert sein will. Grundsätzlich basieren seine Trades auf einem festen Regelwerk, was ihm seit Ende 2019 bei einem Maximalverlust von lediglich 14 Prozent eine Performance von 43 Prozent oder durchschnittlich 15 Prozent p.a. beschert hat.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +42,1 % seit 11.12.2019

+10,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 7.970.189,26 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,5 Prozent

Alle wikifolios mit PayPal im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche