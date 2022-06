Neuheiten bei Apple, neuer Schwung für die Aktie?

Am Pfingstmontag wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Neben zahlreichen neuen Software-Funktionen präsentierte Apple auch zwei neue Macbooks. Etwaige Hoffnungen auf nähere Details zu einer eigenen VR-Brille wurden nicht erfüllt. Dafür gab es spannende Informationen zur Auto-Software CarPlay, die demnächst auch Zugriff auf verschiedene Funktionen wie die Steuerung der Klimaanlage bieten soll. Auf den Börsenkurs hatte das alles bis jetzt noch keinen großen Einfluss. Die Aktie befindet sich seit einem halben Jahr im Konsolidierungsmodus. Im Fokus der Investoren steht die Apple-Aktie weiterhin. Auf wikifolio.com war der Hightech-Titel in den vergangenen sieben Tagen mit 151 Trades und 80 Käufen (53 Prozent) erneut eine der am meisten gehandelten Aktien.

Ohne Trend kein Investment

Florian Schneider ( Saftman) hat sich dabei nach einer langen Haltedauer von der Aktie verabschiedet. Seit Oktober 2019 war Apple Bestandteil seines wikifolios Langfristige Aufwärtstrends. Nun zog er die Reißleine: „Nach über 666 Tagen im wikifolio musste Apple heute nach dem Regelwerk verkauft werden. Mit einem Gewinn von 160 Prozent sagt der bislang älteste Wert des wikifolios ‚Servus‘.“

Laut Handelsidee ist das Ziel an langfristigen Aufwärtstrends von Aktien zu partizipieren und sich entsprechend von jenen Werten zu trennen, die diesen nicht mehr aufweisen. Bei Apple fehlt nunmehr seit einigen Wochen die Aufwärtsdynamik, was folgerichtig ein Grund für den Verkauf sein dürfte. Im Blick hat Schneider dabei auch Faktoren wie die Trendstärke und die Trendstabilität. Seit dem Start des Musterdepots Ende 2015 hat sich dessen Wert mehr als verdoppelt. Die durchschnittliche Jahresperformance beträgt damit gut elf Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten ging es um immerhin sieben Prozent nach oben.

Langfristige Aufwärtstrends Saftman DE000LS9LMD1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +103,7 % seit 02.11.2015

+6,6 % 1 Jahr 0,68 × Risiko-Faktor

EUR 2.857,30 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +11,4 %

Eine ruhige Hand, die sich auszahlt

Dominic Dollinger ( DDValue) stand bei Apple gestern ebenfalls auf der Verkäuferseite und erzielte dabei für sein wikifolio Silicon Valley - Stars einen Gewinn von 462,5 Prozent. Dabei handelte es sich um die erste Transaktion seit fast genau einem Jahr und gerade mal den dritten Trade überhaupt seit dem Sommer 2016.

Damals hatte Dollinger sein Portfolio eröffnet und mit den Aktien von Apple, Alphabet, Amazon, Facebook und Twitter bestückt. Das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der fünf damals gleich stark gewichteten Titel war, dass der Trader die Unternehmen wegen ihrer besonderen Position im Markt als „Stars“ des Silicon Valley ansieht. Bei seinem langfristigen Anlagehorizont sollen fundamentale Kennzahlen und Charttechnik „eine weitgehend untergeordnete Rolle spielen und insofern nicht berücksichtigt werden“.

Bei einem für die geringe Diversifikation nicht übermäßig hohen Maximalverlust von 33 Prozent erzielte der Trader einen Wertzuwachs von aktuell 180 Prozent oder 19,5 Prozent pro Jahr. Im laufenden Jahr musste allerdings ein Rückschlag von bislang 20 Prozent hingenommen werden. Trotz des Verkaufs von 1,5 Prozent Depotanteil bleibt Apple mit einer Gewichtung von jetzt noch 32 Prozent dank der mit Abstand besten Gesamtperformance unverändert die Nummer eins in dem wikifolio.

Silicon Valley - Stars DDValue DE000LS9J8S0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +183,9 % seit 15.08.2016

-4,1 % 1 Jahr 4,89 × Risiko-Faktor

EUR 1.419,66 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 19,5 Prozent

Alle wikifolios mit Apple im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche