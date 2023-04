Die Siemens-Aktie könnte ihr Rekordhoch angreifen

422.875 verkaufte Autos. Das sind mehr als die 405.278 Autos im Schlussviertel 2022 und damit ein neuer Quartalsrekord für das Unternehmen. So weit, so gut. Allerdings gab es geteilte Meinungen darüber, ob der Konzern damit die Erwartungen übertroffen oder verfehlt hat.

Insgesamt sei weltweit „kein Abreißen des Auftragseingangs erkennbar“, auch wenn in Regionen wie China sich die Auftragseingänge „beruhigen. Damit steigt die Spannung vor der Zahlenvorlage für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März), die Siemens für den 17. Mai geplant hat.

Damit aber noch nicht genug der guten Nachrichten. Der Technologiekonzern kann zum Ende des zweiten Quartals einen höheren Wert für seine Beteiligung an Siemens Energy verbuchen. Die Wertzuschreibung belaufe sich auf 1,59 Mrd. Euro, teilte der DAX-Konzern mit. Siemens hatte Ende Juni vergangenen Jahres wegen des Kursverfalls des Energietechnikkonzerns an der Börse Abschreibungen auf den Buchwert vornehmen müssen. Die Aktie hat sich inzwischen aber wieder deutlich erholt.

