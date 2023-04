Es gibt keinen Grund, in Tesla investiert zu sein

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Tesla zu sehen! Registrieren Login

422.875 verkaufte Autos. Das sind mehr als die 405.278 Autos im Schlussviertel 2022 und damit ein neuer Quartalsrekord für das Unternehmen. So weit, so gut. Allerdings gab es geteilte Meinungen darüber, ob der Konzern damit die Erwartungen übertroffen oder verfehlt hat.

Die FactSet-Konsensschätzung lag bei etwa 430.000 Fahrzeugen. Nach diesem Maßstab hat Tesla die Erwartungen verfehlt. Doch die FactSet-Zahl basiert auf lediglich zehn Schätzungen. Anders sieht es aus, wenn man die Konsensschätzung von Bloomberg verwendet. Hier liegt der Durchschnittswert von 18 Analysten bei 421.000 Autos – exakt die gleiche Zahl wie ein von Tesla selbst erstellter Konsens, der auf dem Durchschnitt von 25 Analysten beruht.

Börsianer reagierten enttäuscht auf Tesla-Absatzzahlen

Während der Streit über die „richtige“ Konsensschätzung Fans und Gegner spaltet, lässt sich an der Börse wohl am besten das wahre Urteil über die Absatzzahlen ablesen. Die Aktie sackte nach Veröffentlichung der Absatzzahlen um 6,1 Prozent unter die 200-Dollar-Marke ab. Angesichts der jüngsten Kurssteigerungen – die Tesla-Aktie hatte sich seit dem Jahreswechsel in der Spitze mehr als verdoppelt – hatten sich Investoren wohl mehr erhofft. In der Tat wären angesichts der rigorosen Preissenkungen deutlich höhere Verkaufszahlen zu erwarten gewesen.

Immerhin: Gegenüber dem Vorjahr betrug die Steigerung satte 36 Prozent. Doch bei genauer Betrachtung ist auch das eine Enttäuschung. Schließlich hatte Tesla-Chef Elon Musk noch im Januar ein Absatzplus von 50 Prozent auf bis zu zwei Mio. Stück in Aussicht gestellt. Selbst das Minimalziel von 1,8 Mio. verkaufter Fahrzeuge ist eine große Herausforderung. Schließlich trüben sich die Wirtschaftsaussichten weltweit und insbesondere in den USA stark ein.

Rabatt-Orgie geht weiter

Was noch weitaus schwerer wiegt: Die ständigen Preissenkungen drücken gewaltig auf die Margen. Wie stark, werden die Zahlen für das erste Quartal zeigen, die Tesla am 19. April vorlegen will. Auch nach Quartalsende geht die Rabatt-Orgie weiter: In den USA hat Tesla zum fünften Mal in diesem Jahr die Preise gesenkt.

Fazit

Kurzum: Ich sehe weiterhin keinen Grund, in Tesla investiert zu sein. Angesichts des Börsenwerts von umgerechnet 535 Mrd. Euro besteht erhebliches Rückschlagpotenzial. Zum Vergleich: Der ungleich größere deutsche Volkswagen -Konzern kommt auf 71 Mrd. Euro, BMW auf 59 Mrd. Euro (mehr Autobauer im Vergleich auf aktien.guide ). Langfristig sollten sich diese Werte angleichen, wobei die stärkere Dynamik sicherlich vom zu erwartenden Kursverfall der Tesla-Aktie ausgehen sollte. Ich werde daher den Wert im wikifolio Special Situations long/short immer wieder auf der Short-Seite „anspielen“. Der Short-Trade am Tag nach den Absatzzahlen mittels eines Turbo-Zertifikats brachte einen Gewinn von 8,97 Prozent ein.

Zur Person: Christian Scheid „Tesla ist die Mutter aller Meme-Stocks.“ Christian Scheid nimmt von Berufs wegen kein Blatt vor den Mund. Der studierte Volkswirt ist seit fast 20 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig und schreibt für diverse deutsche Fachmagazine und – zeitungen. Seine Aktien- und Derivate-Expertise nutzt er in seinem wikifolio Special Situations long/short dem Namen entsprechend auch mal für Short-Ideen. Er setzt also hin und wieder auf fallende Kurse. Hilfreich nicht nur in Bärenmärkten!

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +598,0 % seit 09.11.2013 +7,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.421.126,67 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 22,9 Prozent

