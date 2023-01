„Plug Power ist ein zentraler Wert, der in jedes diversifizierte Depot gehört“

Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power hat seit dem Jahreswechsel deutlich zulegen können. Ob das der Turnaround ist, wird sich erst noch zeigen. Nach der Rally bis aufs 2021er-Hoch hatten Aktionäre in diesem Segment ja nicht mehr viel zu lachen. Arnd-Rüdiger Schwarz setzt in seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien auf ebendiese Branche - und auch auf Plug Power. Im Video-Interview mit der Finanzjournalistin Jessica Schwarzer erklärt er: „Plug Power ist der am stärksten wachsende Pure Player aus dem Wasserstoff-Bereich. Plug Power ist im Wasserstoff-Bereich ein ganz zentraler Wert, der wirklich in jedes Depot gehört, allerdings in ein diversifiziertes Depot.“ Wie er zu diesem Schluss kommt, erfährst du im Video (wie immer: Keine Anlageempfehlung!)!