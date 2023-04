Nikola und Tesla – der Hype nimmt kein Ende

Obwohl Nikola noch kein einziges Fahrzeug verkauft hat, stieg die Marktkapitalisierung zeitweise auf 34 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als bei altgedienten Autobauern wie Ford . Sogar noch fünfmal höher ist aktuell der Börsenwert von Tesla . Die Aktie ist vergangene Woche erstmals über die Marke von 1.000 Dollar gestiegen. Die Verluste durch das Coronavirus von immerhin fast 65 Prozent wurden damit in Rekordzeit wieder aufgeholt. Tesla-Chef Elon Musk hatte angekündigt, mit dem Sattelschlepper Semi in die Serienproduktion gehen zu wollen, und damit den Hype um die Aktie weiter befeuert.

Die Highflyer im Vergleich

Stephan Moser ( Stegamos ) ist über sein wikifolio Visionary Companies by Stegamos schon länger bei Tesla investiert. Gut die Hälfte der Position hatte er Anfang Februar (also vor dem Corona-Einbruch) mit 204 Prozent Gewinn veräußert. Mit einem Depotanteil von derzeit 18 Prozent ist die Aktie aber immer noch der zweitgrößte Titel in dem Portfolio, das auf „innovative Growth-Unternehmen“ setzt. Die Rallye bei Nikola hat den Trader zu einer Vergleichsanalyse motiviert.

„Das Thema erneuerbare Energien bei Fortbewegungsmitteln spielt in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Dabei sind vor allem zwei Technologien besonders in den Vordergrund des Medieninteresses geraten: E-Mobilität und Wasserstoffantrieb. Um zwei Vertreter dieser beiden Technologien miteinander zu vergleichen, habe ich Tesla (E-Mobilität) und Nikola (überwiegend Wasserstoff) in einem Unternehmensduell gegenübergestellt.“ In seinem Fazit bezeichnet er Tesla als klaren Gewinner. Es ist daher davon auszugehen, dass die Aktie noch länger in seinem wikifolio verweilen wird. Der Wert von Visionary Companies by Stegamos konnte bereits um 114 Prozent gesteigert werden. Allein in diesem Jahr wurde ein Plus von 70 Prozent ertradet.

Visionary Companies by Stegamos Stegamos DE000LS9NHX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +34,6 % seit 21.11.2018 -49,8 % 1 Jahr 1,54 × Risiko-Faktor EUR 74.051,92 Investiertes Kapital Investieren in innovative Wachstumsunternehmen

Eine Aktie für die Zukunft

Auch im wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien von Bernhard Derix ( MasterBuy ) wird Tesla wohl noch länger einen Platz haben. So zumindest lässt sich ein aktueller Kommentar interpretieren: „Tesla kommt gerade wieder in Schwung. Hier sehe ich noch gute Chancen für deutlich höhere Kurse. Das Model Y könnte ein Riesenerfolg werden. Und mit seinem 2.000.000-km-Akku stärkt Tesla das Vertrauen in die Langlebigkeit der Akkus. Davon kann man sich bei YouTube selber überzeugen. Es gibt z.B. ein Video von einem gebrauchten Tesla Model S, das als Taxi gedient hat und bei dem der Akku auch nach 350.000 km noch in Ordnung ist. Tesla wird aber immer mehr zu einer Full-Service-Firma, die viel mehr bietet als alleine die E-Autos. Das Potenzial ist riesig und mit Elon Musk steht zweifelsfrei ein Genie an der Spitze. Meiner Meinung nach gehört die Aktie in jedes zukunftsorientierte Depot.“

Mit Investments in die potenziellen „Marktführer für Zukunftstechnologien“ konnte der Trader seit September 2014 bei einem maximalen Drawdown von 35 Prozent eine jährliche Durchschnittsperformance von über 20 Prozent generieren. Seit Jahresbeginn wurde ein Plus von 33 Prozent erwirtschaftet und damit ein neues Rekordhoch.

Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy DE000LS9H4G6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +257,6 % seit 05.09.2014 -12,6 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor EUR 302.267,96 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +20,6 Prozent

Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 656.465,39 776 53% 2 Tesla US88160R1014 376.028,25 477 54% 3 NEL NO0010081235 370.751,09 442 59% 4 Apple US0378331005 57.794,29 416 51% 5 BASF DE000BASF111 386.612,81 394 69% 6 Amazon US0231351067 416.669,53 371 51% 7 HelloFresh DE000A161408 2.011.989,28 366 57% 8 Microsoft US5949181045 71.200,25 365 52% 9 Lufthansa DE0008232125 25.350,31 360 50% 10 Varta DE000A0TGJ55 322.867,14 342 61%

