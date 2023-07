Top Trade der Woche: +113.81 %

Registriere dich oder melde dich an, um die Top-Trades der Woche zu sehen! Registrieren Login

In Derixs (MasterBuy) wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Amazon-Aktie seit 2014 enthalten. Seither hat Derix den Wert regelmäßig getradet. Die letzten Zukäufe erfolgten Ende des Jahres 2022 in einer Kurs-Range von 77,5 bis 96 €. In der vergangenen Woche hat Derix einen Teil seiner Amazon-Anteile bei einem Kurs von 93,03 € verkauft und mit der Performance von 241,89 % den Top-Trade der Woche erzielt. Der Trade machte 0,26 Prozent des Gesamtvolumens des wikifolios aus.

In seinem 2020 eröffneten wikifolio PPinvest Searching Alpha hat sich wikifolio Trader Paul Pleus ( PPinvest ) zum Ziel gesetzt eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen. Für die Entscheidungsfindung nutzt er neben fundamentaler Daten und technischer Analyse auch Newsquellen wie Insider Geschäfte. Pleus Top Trade aus dieser Woche zeigt, dass die Strategie funktioniert. +113.81 % Performance erzielte der erfahrene wikifolio Trader mit dem Verkauf von Aktien des südafrikanischen Steinkohleexporteurs Thungela Resources .

PPinvest Searching Alpha PPinvest DE000LS9QBF8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +64,4 % seit 26.02.2020 -7,8 % 1 Jahr 0,85 × Risiko-Faktor EUR 1.491.648,80 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr +16,1 %

Optionen für weitere Top Trades hat Pleus reichlich. Sein wikifolio umfasst derzeit insgesamt 30 Einzelaktien und 11 ETFs. Am stärksten gewichtet sind die Aktien von MPH Health Care (16,6 %), Plan Optik (12,1 %) und UET (8,3%). Seit dem Start im Februar 2020 konnte " PPinvest Searching Alpha " bisher einen Wertzuwachs von stattlichen +64,4 % verzeichnen. Das bedeutet, dass die durchschnittliche jährliche Performance bei beeindruckenden 16,1 % liegt.

Die 5 Top Trades der Woche

# wikifolio verkaufte Aktie Performance 1 PPinvest Searching Alpha Thungela Resources 113.81 % 2 Nebenwerte Europa Daldrup & Söhne 57.19 % 3 Incrementia - Wachstumsaktien ON Semiconductor 49.75 % 4 SmallCap Dividende Plus mVISE 47.41 % 5 Value- + Bollinger-Analyse (GER) Sixt (VZ) 40.75 %

Ranglisten-Kriterien Der Top Trade der Woche ist der prozentual erfolgreichste Verkauf der jeweiligen Kalenderwoche. Für die Rangliste der Top Trades wurden nur Trades von langfristig erfolgreichen wikifolios mit einem investierten Kapital von mindestens 50.000 Euro berücksichtigt. Erzielte ein Trader im Betrachtungszeitraum mehrere Top Trades mit dem Verkauf derselben Aktie, wurde nur der beste dieser Trades für die Rangliste berücksichtigt.