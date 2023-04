Top-Trade der Woche: +241,89 % mit Amazon

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zum Trade der Aktie von Amazon zu sehen! Registrieren Login

In Derixs (MasterBuy) wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Amazon-Aktie seit 2014 enthalten. Seither hat Derix den Wert regelmäßig getradet. Die letzten Zukäufe erfolgten Ende des Jahres 2022 in einer Kurs-Range von 77,5 bis 96 €. In der vergangenen Woche hat Derix einen Teil seiner Amazon-Anteile bei einem Kurs von 93,03 € verkauft und mit der Performance von 241,89 % den Top-Trade der Woche erzielt. Der Trade machte 0,26 Prozent des Gesamtvolumens des wikifolios aus.

Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy DE000LS9H4G6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +257,6 % seit 05.09.2014 -12,6 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor EUR 302.267,96 Investiertes Kapital

Das wikifolio von Bernhard Derix umfasst derzeit 35 Einzelaktien und einen Cash-Anteil von 5,3 %. Am stärksten gewichtet sind die Aktien von Nvidia , Alphabet und Amazon. Seit dem Start im Jahr 2014 konnte er beeindruckende Erfolge verbuchen. Sein wikifolio verzeichnete seitdem einen Wertzuwachs von 256,7 %. Das bedeutet, dass die durchschnittliche jährliche Performance bisher bei 15,9 % lag.

Die Top-Performance von Bernhard Derix zeigt, wie sehr es sich lohnen kann, in Aktien zu investieren. Mit der richtigen Strategie und einem guten Gespür für den Markt können Trader wie Derix hohe Renditen erzielen. Wer von seiner Erfahrung profitieren möchte, kann sein wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien verfolgen.

Die 5 Top Trades der Woche

wikifolio Trader verkaufte Aktie Performance Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy Amazon 241,89 % Investmentideen tomtomstocks Mastercard 230,17 % Aktien-Werte und Trading Rogall 3U Holding 176,63 % Nebenwerte Europa investresearch Hensoldt 87,08 % Multi-Asset Allokation Phillippoooo DIAMOND O.D. INC 83,38 %

Ranglisten-Kriterien Für die Rangliste der Top Trades wurden nur Trades von langfristig erfolgreichen wikifolio mit einem investierten Kapital von mindestens 50.000 Euro berücksichtigt. Erzielte ein Trader im Betrachtungszeitraum mehrere Top Trades mit dem Verkauf derselben Aktie, wurde nur der beste dieser Trades für die Rangliste berücksichtigt.