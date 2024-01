Hohe Gewinne in kurzer Zeit – Trader-Herz was willst Du mehr

Wie wir darauf kommen? Genau die Aktien, die mit starken Verlusten zu kämpfen haben, werden bei wikifolio.com besonders gerne zum Traden genutzt. Die seit Tagen mit Abstand am häufigsten gehandelte Aktie von Evotec ist der beste Beweis dafür. Ein Grund dürfte sein, dass die Volatilität bei solchen Titeln zu starken Kursbewegungen in relativ kurzer Zeit führt. Bei gutem Timing lassen sich so relativ schnell hohe Gewinne einfahren.

Kurshalbierung nach Gewinnwarnung

Allerdings gibt es nur vergleichsweise wenige Trader, denen dieses Kunststück tatsächlich regelmäßig gelingt. Wir haben uns anhand der Einsturzkandidaten der vergangenen Woche mal umgeschaut und drei wikifolio-Trader gefunden, die bei den Aktien zum richtigen Zeitpunkt zugegriffen und auch sonst bislang ein ganz gutes Händchen an den Börsen bewiesen haben. Bei den Aktien handelt es sich um SGL Carbon und Voltabox, die nach Gewinnwarnungen der Unternehmen jeweils unter Druck geraten waren. SGL Carbon hatte am Tag der Veröffentlichung ein Drittel des Börsenwertes eingebüßt, Voltabox sogar fast 60 Prozent an Wert verloren. Mittlerweile haben sich die beiden Nebenwerte aber wieder etwas erholen können.

Billig kaufen und teuer verkaufen

Genau davon hat Piotr Kowalczyk ( encepence) profitiert. Der hatte die Voltabox-Aktie wenige Tag nach der Gewinnwarnung in zwei Tranchen in sein wikifolio

TradEnce aufgenommen und dabei sehr nahe am Tiefpunkt zugeschlagen. Im Laufe dieser Woche folgten dann Gewinnmitnahmen, wobei der Trader Pluszeichen von bis zu 31 Prozent realisieren konnte. Und das alles ohne jeden Hebeleffekt, sondern nur mit der Aktie selbst. Obwohl das wikifolio seit knapp zwei Jahren „nur“ seitwärts läuft, kann sich die Gesamtbilanz mit einem Plus von 70 Prozent in vier Jahren bei einem maximalen Verlust von lediglich 10,5 Prozent immer noch sehen lassen. Das relativ breit gestreute Aktienportfolio ist zurzeit über Short-ETFs auf den DAX teilweise abgesichert. Zudem hält der Trader über 40 Prozent Cash.

Ebenfalls „Index short“ und bei Voltabox erfolgreich ist bzw. war in diesen Tagen Jörn Remus ( Nordmann2015). Für sein bei einer Gesamtperformance von 84 Prozent auf Jahreshoch notierendes wikifolio Nordstern war der seit 2004 hauptberuflich als Börsenhändler agierende Trader zunächst etwas zu teuer eingestiegen. Durch geschickte Nachkäufe konnte er seinen Einstiegskurs aber so stark reduzieren, dass die letzten Bestände gestern doch noch mit einem Plus von 13 Prozent verkauft werden konnten.

TradEnce encepence DE000LS9GRF5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +30,4 % seit 10.08.2015

EUR 7.563,19 Investiertes Kapital +3,2 % Performance (1 J)

15,7 % Volatilität (1 J) Schwerpunkt Deutschland

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +450,9 % seit 18.06.2015

EUR 12.652.578,48 Investiertes Kapital +4,9 % Performance (1 J)

17,5 % Volatilität (1 J) The Trend is your Friend!

Höhere Gewichtung zahlt sich aus

Christian Scheid ( Scheid) indes hatte sich diesmal die Aktie von SGL Carbon rausgepickt und dabei ein sehr gutes Timing bewiesen. Am Tag des Absturzes griff er für sein wikifolio Übernahmekandidaten kurz vor der Wende zum Positiven zu. Der Depotanteil von rund sieben Prozent war dabei deutlich höher als bei den beiden Trader-Kollegen. Dass er bei der Aktie zur Wochenmitte einen Gewinn von 19 Prozent realisieren konnte, wirkte sich entsprechend stark auf die Performance des wikifolios aus, das nunmehr auf ein Plus von 15 Prozent seit Jahresbeginn und auf eine Gesamtperformance von 43 Prozent kommt.

Übernahmekandidaten Scheid DE000LS9BMV4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +80,4 % seit 12.09.2012

EUR 6.770,82 Investiertes Kapital -9,2 % Performance (1 J)

15,2 % Volatilität (1 J) Aktiv diversifiziertes Portfolio!

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten 7 Tage auf wikifolio.com

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Evotec DE0005664809 2.697.835 € 1040 69% 2 Nordex DE000A0D6554 202.855 € 301 68% 3 Voltabox DE000A2E4LE9 67.345 € 232 42% 4 Eckert+Ziegler DE0005659700 242.499 € 199 48% 5 SGL Carbon DE0007235301 190.447 € 196 61% 6 Varta DE000A0TGJ55 202.018 € 188 60% 7 Jungheinrich DE0006219934 347.111 € 166 45% 8 Wacker Neuson DE000WACK012 436.301,00 € 164 60% 9 SFC Energy DE0007568578 138.157 € 157 61% 10 Cyan DE000A2E4SV8 225.765 € 144 58%