Voting-Insights: Ist die Netflix-Aktie kaufenswert?

Ab November bietet Netflix in 12 Ländern (darunter auch Deutschland) ein neues Billig-Abo mit Werbung an. Das Abonnement wird 4,99 Euro im Monat kosten. Der Streaming-Dienst reagiert damit auf die gestiegene Konkurrenz durch Disney+ und Co. In der ersten Jahreshälfte hatte Netflix vermehrt mit Kundenschwund zu kämpfen. Dieser Trend hat sich im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wie „Stranger Things“ jedoch wieder umgekehrt. Bei der letztwöchigen Präsentation des Zahlenwerks zum Q3 verkündete das Unternehmen ein – vom Markt nicht erwartetes - Kundenwachstum von 2,4 Millionen. Die Aktie zog dementsprechend an. Auf Monatssicht ist das Wertpapier rund 24 Prozent im Plus. Stellt sich die Frage, ob die Netflix-Aktie derzeit kaufenswert ist. Wir haben die Community befragt.

Netflix-Aktie jetzt kaufen?

Rund die Hälfte der Voting-Teilnehmer interessiert sich nicht für die Netflix-Aktie. Jene, die es tun, sind sich uneinig. Das Lager „Kaufen!“ und das Lager „Finger weg!“ sind mit 22 und 27 Prozent fast gleich groß.

„Netflix bleibt unattraktiv“

Die Finger von der Netflix-Aktie lässt unter anderem Stefan Waldhauser ( stwBoerse). Er erklärt: „Für mich bleibt die Netflix-Aktie gerade nach der imposanten Bärenmarktrallye (+75 Prozent seit Mai) unattraktiv. Denn auch nach dem Einstieg ins Werbegeschäft ist nicht klar, ob das Unternehmen kurz- und mittelfristig ausreichend hohe Cashflows erwirtschaften wird, um die aktuelle Bewertung mit einem Enterprise Value von 140 Milliarden US-Dollar zu rechtfertigen.“

Gegenüber der Streaming-Konkurrenz hat Netflix laut Waldhauser einen entscheidenden Nachteil: „Netflix muss auch in den kommenden Jahren hohe Investments in immer mehr Original Content stemmen. Die breiter aufgestellten Wettbewerber wie Disney und Warner Bros. Discovery profitieren von einer in Jahrzehnten aufgebauten Content-Bibliothek und können das umkämpfte Streaming Business problemlos quersubventionieren. Zudem sind deren Anteile wesentlich preisgünstiger zu haben als die Netflix-Aktie.“

