Daddeln bis der Arzt kommt

Diese Entwicklung hat Microsoft schon lange erkannt, generiert man dort doch mit der hauseigenen Xbox-Konsole und der Cloud-Technologie bereits Jahresumsätze im Milliardenbereich. Trotzdem will man von diesem Kuchen noch mehr abhaben, weshalb man ein Auge auf den Publisher Activision Blizzard geworfen hat.

Zukunft aus einer Hand

Zusammen mit den Erlösen von Activision Blizzard – bekannt durch Diablo, World of Warcraft, Call of Duty u. a. – würde Microsoft im Videospiel-Segment zur Nr. 2 hinter Tencent aufsteigen. Allerdings hatte ein US-Richter den Deal kürzlich blockiert. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die Transaktion dadurch dauerhaft gekippt werden könnte. Die Kurse beider Unternehmen nahmen es jedenfalls gelassen. Viel interessanter ist, wie sich der Windows-Erfinder Microsoft in sämtlichen Wachstumsthemen positioniert. Ob Cloud-Computing, Cybersicherheit, der aktuelle Hype um die „Künstliche Intelligenz“ oder eben das Video-Gaming, überall hat sich der Konzern aus Redmond bestens für die Zukunft aufgestellt und profitiert von seiner starken Marktposition.

Spiel, Spaß und Rendite

Dirk Althaus ( techguru) hat es das Thema „Augmented Reality“ (AR) angetan. So sehr, dass er in seinem wikifolio Augmented Reality Innovators ausschließlich Aktien von Firmen handeln möchte, die in diesem Bereich Forschung betreiben und den Zugang zur AR-Welt (heim-)anwenderfreundlich gestalten. Zur Entscheidungsfindung soll in der Regel die Fundamentalanalyse, insbesondere die Branchenanalyse, herangezogen werden. Darüber hinaus möchte Althaus auch technische Indikatoren wie MACD oder RSI berücksichtigen. Sein Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, wobei ausschließlich in Aktien investiert wird. Aktuell befinden sich 23 Werte in seinem wikifolio, bei einem vernachlässigbaren Cash-Anteil von 1,3 %. Die größte Position nimmt Microsoft mit 8,6 % ein. Althaus hält außerdem Anteile von Meta Platforms, Snap, Advanced Micro Devices sowie Activision Blizzard. Seit dem Start des noch jungen wikifolios im September 2018 bringt es Althaus auf eine Gesamtrendite von +170 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von beeindruckenden +23,4 %.

Augmented Reality Innovators techguru DE000LS9NMQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +168,0 % seit 12.09.2018

+12,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.112.176,43 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +23,4 Prozent

Vom Gamer zum Trader

Auch Mahan Tahvildari ( Mathematiker) konzentriert sich bei seinem wikifolio Videospiele auf nur ein Thema. Bei ihm dreht sich alles um die Videospielbranche, die er als soliden Wachstumsmarkt einschätzt. Das große Potenzial liegt vor allem in der stetigen Entwicklung neuer und verbesserter Technologien sowie in einer Ausweitung der Zielgruppe durch verschiedenste Genres. Allerdings soll nicht nur in reine Spieleentwickler investiert werden, sondern in sämtliche Unternehmen, die einen Teil ihrer Erlöse in der Gaming-Branche erwirtschaften. Dabei möchte Tahvildari auch seine eigene Expertise als Gamer nutzen. Als weitere Entscheidungshilfen zieht er aktuelle Trends, Unternehmensberichte sowie Analysen von Fachzeitschriften zu Rate. Grundsätzlich möchte er seine Investitionen langfristig halten, wobei er je nach Entwicklung des Marktes auch Umschichtungen vornehmen würde. Aktuell umfasst sein wikifolio bei einem Cash-Anteil von 2,9 % nicht weniger als 36 Einzelaktien. Seine beiden größten Positionen sind Activision Blizzard und Microsoft. Es folgen Sony, Nvidia, Take 2 Interactive und Electronic Arts. Der Lohn seiner Research-Arbeit ist eine durchschnittliche jährliche Performance von erfreulichen +14,5 %. Seit der Auflage im August 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +152 %.

Videospiele Mathematiker DE000LS9KTE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +152,1 % seit 21.08.2016

+12,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 288.375,46 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +14,5 Prozent

In Lauerstellung

Martin Winter ( twconline) möchte sich dagegen auf kein spezielles Thema beschränken. Stattdessen ist ihm die eigentliche Handelsstrategie wichtig. Konkret sollen vor allem Trendfolge- und Momentum-Aktien in seinem wikifolio Trend und Momentum (gehebelt) landen. Höhere Chancen sieht er bei Hebelprodukten, ist sich aber auch der größeren Risiken bewusst. Mit kurzfristig angelegten Trades möchte er das Chance-Risiko-Verhältnis optimieren. Den Investitionsgrad seines wikifolios macht er an zwei Parametern fest: a) dem Ifo-Geschäftsklimaindex und b) den gleitenden 100-Tage-Durchschnitten der relevanten Aktienindizes. Ein hoher Aktienanteil soll bei steigenden Durchschnitten und steigendem Ifo-Geschäftsklimaindex gehalten werden, im umgekehrten Szenario dagegen nur ein geringer Aktienanteil. Zusätzlich hält er Ausschau nach „günstigen“ Aktien, die beispielsweise ein niedriges KGV aufweisen und sich in einem Aufwärtstrend befinden. Aktuell befindet sich Winter mit einem Cash-Anteil von 73,4 % in Lauerstellung. Auch er hat Anteile von Activision Blizzard und Microsoft erworben. Seine mit Abstand größte Position ist mit 7,2 % aber Nvidia. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von sehr soliden +13,1 % hat er seit der Auflegung im November 2013 ein Plus von +226 % erwirtschaftet.

Trend und Momentum (gehebelt) twconline DE000LS9BUW5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +225,4 % seit 01.11.2013

+7,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 401.382,30 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,1 Prozent

Was kommt?

Der erste wichtige Termin der kommenden Berichtswoche steht am Dienstag mit der Veröffentlichung des deutschen Erzeugerpreisindex an. Am Mittwoch legt die Bank of Japan ihr Sitzungsprotokoll zur Geld- und Finanzpolitik vor. In Großbritannien werden die Einzelhandels- und die Verbraucherpreise bekanntgegeben, während man in Kanada auf die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen wartet. Eine Woche nach der Fed und der EZB gibt die Bank of England (BoE) am Donnerstag ihre Zinssatzentscheidung bekannt. Interessant ist auch die Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung der BoE. In den USA führt die Fed einen Banken-Stresstest durch. Die Europäische Kommission äußert sich zum Verbrauchervertrauen. Der Freitag steht dann vor allem im Zeichen des Global Purchasing Manager Index (PMI), der für sämtliche westlichen Industrienationen inklusive der Eurozone veröffentlicht wird.

