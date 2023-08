Tech-Gladiatoren im Kolosseum

Reichlich Publicity hat die Show trotzdem eingebracht, obwohl beide das gar nicht nötig hätten. Denn Tesla und Meta reiten geschickt die KI-Welle, gehören seit Monaten zu den Top-Performern und treiben ihre Zukunftsvisionen weiter voran.

Fast jeder zweite Erdenbürger

Wie Tesla mit seiner innovativen Strategie die alteingesessenen Autohersteller aus Europa und Amerika überholt hat, haben wir vor wenigen Wochen bereits kurz angerissen. Deshalb möchten wir heute einen Blick auf Meta werfen: Tochter Facebook hat kürzlich die Marke von drei Milliarden Usern geknackt. Das bedeutet, rund 40 % aller Menschen nutzen diese Plattform – ein Wachstum, das viel Spielraum für weitere Geschäftsideen erlaubt. Jüngste Visionen Zuckerbergs sind Augmented Reality und Threads, eine Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter, den sich Erzrivale Musk einverleibte und der vor kurzem in „X“ umbenannt wurde.

Breiter Burggraben

Für viele Anleger ist dagegen Warren Buffett die Inspiration schlechthin – auch für Philipp Haas ( investresearch). Mit seinem wikifolio It´s the brand stupid! möchte er die Methodik seines Vorbilds aus Omaha umsetzen. Entsprechend geht es darum, starke Marken zu guten Preisen zu kaufen. Für Haas ist nämlich die Marke einer der Haupttreiber für den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Aus diesem Grund legt er den Fokus seiner Anlagestrategie auf die Analyse der Entwicklung solcher Marken. Unternehmen, die an Popularität gewinnen, werden übergewichtet. Dies können durchaus auch kleinere Firmen sein. Grundsätzlich ist das wikifolio stark diversifiziert und beinhaltet auch ETFs. Aktuell hält Haas bei einem vernachlässigbaren Cash-Anteil aber ausschließlich Einzelaktien, ganze 51 an der Zahl. Die größte Position ist mit 4,3 % Meta Platforms, danach folgen Interactive Brokers Group, Nu Holdings und Booking Holdings. Auch Anteile an Tesla besitzt er, die mit +453 % die beste Performance abliefern. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von erfreulichen +11,3 % hat Haas seit der Auflegung im Mai 2013 ein Plus von +197 % erwirtschaftet.

It´s the brand stupid! investresearch DE000LS9BZG7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +196,2 % seit 30.05.2013

EUR 248.506,64 Investiertes Kapital -0,1 % Performance (1 J)

24,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +11,3 Prozent

Tech-Diamanten

Wilfried Schopges ( diamant) setzt mit seinem wikifolio Succestecbrands ebenfalls auf starke Marken, ist aber ganz klar im Bereich Technologie & Informatik unterwegs. Da diese Branche von einer permanenten und schnellen Veränderung geprägt ist, dürfte auch für künftiges Wachstum gesorgt sein. Ein Alltag ohne Internet, vernetzte Maschinen und Smartphones mit den unterschiedlichsten Applikationen ist nicht mehr denkbar. Diese Entwicklung wird nach Schopges‘ Meinung noch weiter gehen, zusätzliche Effizienz bringen und für neue Möglichkeiten und Produkte sorgen. Bei der Auswahl beschränkt er sich auf Einzeltitel aus dem Technologiebereich. Sein Anlagehorizont ist eher mittelfristig, doch er ist sich bewusst, dass gerade Tech-Werte einer besonderen Volatilität unterliegen, was häufigere Umschichtungen erfordern kann. Zur Entscheidungsfindung greift er auf Informationen von Internetportalen, Marketinganalysen und Marktstudien zurück. Das praktisch vollständig investierte wikifolio umfasst aktuell 51 Einzelaktien. Darunter befinden sich mit Meta Platforms, Tesla, Microsoft, Alphabet und Nvidia einige der wohlklingendsten Namen der Tech-Welt. Der seit März 2013 mit dieser Strategie erzielte Wertzuwachs von durchschnittlich +15,8 % p.a. ist mehr als beachtlich und entspricht einer Gesamtrendite von satten +358 %.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +353,0 % seit 14.03.2013

EUR 1.341.745,05 Investiertes Kapital +1,3 % Performance (1 J)

32,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +15,8 Prozent

Wachstum & Vision

Erklärtes Ziel von Bernhard Derix ( MasterBuy) ist es, für sein wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien in die Marktführer kommender Technologien zu investieren. Entscheidendes Kriterium bei der Aktienauswahl ist seine subjektive Bewertung der Zukunftsaussichten eines Unternehmens. Im Vergleich zu diesen Wachstumsaussichten ist für ihn der Aktienkurs weniger relevant. Auch das aktuelle Marktsentiment beeinflusst Derix bei seinen Entscheidungen nicht gravierend, da er sich keine Einschätzung zum Gesamtmarkt erlauben möchte. Deshalb strebt er auch immer eine möglichst hohe Investitionsquote an. Langfristig haben sich nach seiner Auffassung die Kurse solcher Wachstumsaktien oft vervielfacht. Deshalb gibt es für ihn auch keine Notwendigkeit Hebelprodukte oder ausgefeilte Finanzinstrumente einzusetzen. Die ausgewählten Aktien selbst sind potenzielle Kursraketen. Rund 90 % des Portfolios sind derzeit in 33 Einzelwerten investiert, der Rest ist Cash. Top-Performer sind Alphabet (+609 %), Meta Platforms (+355 %), Amazon (+331 %), Nvidia (+260 %) und Tesla (+219 %). Seit der Auflage im September 2014 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf +317 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +17,5 %.

Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy DE000LS9H4G6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +316,2 % seit 05.09.2014

EUR 339.493,15 Investiertes Kapital +5,6 % Performance (1 J)

28,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +17,5 Prozent

Was kommt?

Destatis veröffentlicht zum Start in die kommende Berichtswoche die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Am Dienstag wird an gleicher Stelle der harmonisierte Verbraucherpreisindex bekanntgegeben. Am Donnerstag gibt es mit dem Verbraucherpreisindex und den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung wichtige US-Zahlen. Zudem bringt die EZB in Ergänzung des Monatsberichts ihr Wirtschaftsbulletin heraus. Am Freitag erscheinen schließlich die britischen BIP-Zahlen sowie die Daten zur Industrieproduktion. Auf großes Interesse werden zudem in den USA der Erzeugerpreisindex und der Index zur Verbraucherstimmung stoßen.

