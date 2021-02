Weitere investierbare wikifolios für Österreich

32 weitere wikifolios wurden auch nach Österreich notifiziert. Was heißt das? Das heißt sie sind nun offiziell für den Vertrieb in Österreich zugelassen.

Es wurden jene wikifolios notifiziert, die von österreichischen wikifolio-Tradern geführt werden. Sie sind jetzt auch bei der Landesauswahl "Österreich" auf wikifolio.com mit dem zugehörigen Zertifikat inklusive WKN bzw. ISIN zu finden.

wikifolioWFTrader

Most Epic of Investments19111981ostrong

Fokus Deutschland Österreich25D712TopPerformance1

Substanz&ChanceFF133SCSteffen53

Strategie nach Joel Greenblatt44251677StyriaTrading

Deutschland Trading mit HebelDEHEBEL1Hightrader

FinancialistATFINANCWSSVM

BörsestammtischWSSSTAMMTISWSSVM

3D Print3DPRINTMZE

Unterbewertet - DCFC4R3774AvengerLinz

Europa Finest SelectionEURFINValueHunter

Magic Formular Investing00718AlexKranner

TMT - TrendManagemenT000AT002ThomasMathis

Go with the Flow000AT006ThomasMathis

Global Core ValueGCVALUESilchesterCaptl

Leverage ScalperSCALP01Hitman

ET - ValueScout PerformanceMAOFSAemitux

PRESSINVEST, TrendfollowingPRESSITFPRESSInvest

Only Mischkulanz InvestALXLAN74wrongturn

Only Stock-Werte InvestALXLAN76wrongturn

DividendenPlusDIVIBESTGradion

Value & Trend FollowerVALUETFoxInvestments

Underpriced + 6M.-Mom. WorldVAL6MMWFoxInvestments

Quantitativ GER S&M CapsQUGERSMFoxInvestments

Quantitativ USA L&M CapsQUSELFoxInvestments

GlobalinvestorGLOBV1Nietzsche

Value Antizyklisch01VALUEGMA

25 Jahre BörsenerfahrungBERTL969Chartmax

StarCapitalXAUXAGCoreInvest

SEInvest GlobalSEINVESTSEInvest

ROGO US RATIOS1811799ROGO79

ROGO US Value1811792ROGO79

RS GLOBAL DIVIDENDGLDIPORTRolandS

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.