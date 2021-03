Global Growth and Optionality

Handelsidee

Dieses Portfolio verwendet ausschließlich Aktien und zu kleinen Teilen auch ETFs und ETCs (Exchange Traded Commodities). Derivate oder Hebelprodukte kommen nicht zum Einsatz! Das Portfolio investiert long only mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mehrere Monate bis Jahre).



Das Ziel des Portfolios ist es, attraktive Upside mit Stabilität zu verbinden und eine bestmögliche Performance in allen Marktlagen zu ermöglichen. Dafür setzt das Portfolio auf drei verschiedene Säulen:

1. Stabilitätsanker: Hierzu zählen defensive Werte mit günstiger Bewertung und kontinuierlichem, stabilem Wachstum, sowie kleinere Rohstoffpositionen, z.B. über Direktinvestments in Edelmetalle oder Minenbetreiber.

2. Wachstumsaktien: In diesem Bereich wähle ich

günstig bewertete Unternehmen mit starken, konstanten Wachstumsraten. Das können etablierte Mid- und Large-Cap Firmen mit intakter Wachstumsstory sein, aber auch qualitative Nebenwerte mit gutem Wachstum und niedriger Verschuldung.

3. Optionalitätswerte: In diesen Bereich fallen Unternehmen, die bei Einsetzen eines bestimmten Katalysators enormes Wachstumspotenzial haben und deren Börsenwert von Natur aus volatiler ist. Hierbei wird auch auf einen niedrigen Verschuldungsgrad und einen guten Track Record des Managements geachtet, um das Risiko nach unten gering zu halten.



Durch die Kombination der drei Säulen wird darauf abgezielt, an disruptiven Firmen partizipieren zu können und gleichzeitig auf globales Wachstum und Stabilität setzen zu können.



Die angestrebte Cashquote liegt zwischen 10% und 30%, abhängig von der jeweiligen Marktlage. Bei Korrekturen können diese Barreserven dann genutzt werden, um günstig nachzukaufen.

