Growth Friend

Handelsidee

Das Wikifolio soll Anlagechancen auf neue Trends und Zukunftsorientierten Unternehmen in internationalen Anlagespektrum wahrnehmen.



Das Wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine fundamentale und charttechnische getriebene Trendstrategie. Den überwiegenden Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trend oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Durch diese Fokussierung auf Zukunftsunternehmen soll ein Portfolio entstehen, dass sich durch Momentum gegenüber dem Technologieindex auszeichnet.



Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Zur Analyse soll Charttechnik wie z.B. Trendwendeformationen und fundamentale Unternehmensanalysen zu Handlung führen.



Über die Möglichkeit des Einsatzes von Stop-loss in Zertifikate soll ein Instrument bestehen mit dem der Anleger in jeder Marktphase profitieren, aber auch insbesondere in turbulenten Börsenphasen, gegen Wertverluste geschützt werden kann.

