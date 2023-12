Das Crypto Cash II wikifolio soll ausschließlich in Crypto-Währungen investieren. Der Fokus soll auf den aktiven Handel mit verschiedenen Crypto Währungen liegen. Es wird versucht an dem meiner Meinung nach langfristig anhaltenden Aufwärtstrend des Bitcoin & Co. zu partizipieren. Meines Erachtens sollte sich der Bitcoin weiter so positiv entwickeln, daher sollen grundsätzlich nur Langfristige Positionen eingegangen werden. Zu diesem Zweck sollen entsprechende ETFs eingesetzt werden. Es soll grundsätzlich nach dem klassischen Trendfolgekonzept in Kombination mit der Elliot Wellen Theorie investiert werden.