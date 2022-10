You make your money when you buy, not when you sell. Ähnlich wie im Buch "One Up on Wall Street" von Peter Lynch beschrieben, bin ich überzeugt, dass mein Wissen und tägliches Leben bei der Einschätzung von bestimmten Branchen und Aktien einen Vorteil schaffen. Aus diesem Grund wird der Auswahl von Aktien in dieser Wikifolio hauptsächtlich von meiner Umgebung geprägt. Der Anlagehorizont kann abhängig von aktueller Situation variieren.