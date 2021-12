Growth Anti Inflation 2022

Handelsidee

In diesem Portfolio sollen gezielt Wachstumsaktien mit geringem KGV ausgewählt werden. Kriterium für die Aufnahme eines Wertpapieres ist also ein überdurchschnittliches Wachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität. Gleichzeitig soll die Bewertung der ausgewählten Unternehmen, gemessen am Unternehmensgewinn möglichst niedrig sein. Die Risikostreuung erfolgt parallel über die Streuung auf verschiedene Branchen, zudem werden verschiedene Aktien aus den USA und Europa ausgesucht. Chinaaktien werden aufgrund der noch etwas unklaren politischen Lage nur bedingt in das Portfolio aufgenommen bzw. enger überwacht. Oben genannte Basisaktien sollen langfristig gehalten werden, da bei den meisten Titeln selbst in marktschwächeren Phasen trotzdem Dividenden gezahlt werden.

Vereinzelt sollen dem Portfolio zusätzlich risikoreichere Aktien/ETFs aus verschiedenen Sektoren (Wasserstoff, Biotech, Tech, Kryptos etc.) mit geringerer Gewichtung beigemischt werden. Da diese Anlageklassen neben einem teilweise enormen Potential auch höhere Risiken bei höherer Volatilität bergen, werden hier die Positionsgrössen bewusst kleiner gehalten und die Trades entsprechend engmaschiger überwacht. Optionsscheine werden nur selten in sehr trendstarken Phasen oder als Hedge zur Absicherung des Depots verwendet. mehr anzeigen