Handelsidee

Das GLOBAL TRADING SYSTEM 24 wikifolio soll grundsätzlich Inline-Optionsscheine enthalten, deren Basiswerte üblicherweise Aktienindizes, Edelmetalle, Öl und auch Aktien sein können. Devisen sollen als Basiswert jedoch in der Regel nicht infrage kommen. Wenn im unwahrscheinlichen Fall Inline-Optionsscheine grundsätzlich nicht mehr für den Handel zur Verfügung stehen sollten, kann auf Optionsscheine zurückgegriffen werden, die in der Kombination die Inline-Optionsscheine am besten nachbilden. Bei optimaler und breiter Diversifikation (Minimierung der Korrelation zwischen den Basiswerten gemäß Markowitz) sollen Inline-Optionsscheine gewählt werden, deren Knockout-Schwellen relativ weit auseinander liegen. Das GLOBAL TRADING SYSTEM 24 wikifolio soll bei voller Investition üblicherweise ungefähr zwei bis sechs entsprechende Einzelpositionen enthalten. Die Haltedauer der einzelnen Positionen kann sich im Bereich von wenigen Tagen bis mehreren Monaten bewegen. Die Inline-Optionsscheine sollen grundsätzlich sowohl durch technische Analyse als auch durch Fundamentalanalyse ausgewählt werden, wobei insbesondere Liniencharts und quantitative Unternehmensanalyse zur Anwendung kommen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Anlageuniversum: unter normalen Umständen immer Inline-Optionsscheine, ansonsten wird ausgewichen auf sonstige Hebelprodukte bzw. Anlagezertifikate jeglicher Art, um eine Kontinuität des Tradens zu gewährleisten. mehr anzeigen