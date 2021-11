Space and Orbit

Handelsidee

Das Space & Orbit Wikifolio bildet verschiedenste Unternehmen weltweit ab, die an der Erschließung, Erforschung sowie Kommerzialisierung des Weltraums beteiligt sind.

Darüber hinaus werden auch solche Unternehmen, die zwar nicht aktiv im Weltraum tätig sind, jedoch an der Wertschöpfungskette der Prdukte, oder Dienstleistungen, mit berücksichtigt.

Grundlegend soll das Wikifolio sich auf die 10 bis 20 wichtigsten Unternehmen beschränken. Die Gewichtung der Aktien hängt dabei von der fundamentalen Bewertung, der Bedeutung von Produkt und Dienstleistung sowie der aktuellen Markpositionierung ab.

Angenommen wird ein Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. Die Erschließung des Weltraums könnte im Zuge verschiedenster Ursachen wie Rohstoffknappheit, Klimawandel und technologischen Sprungtechnologien einen Schub erfahren. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich das vollständige Potenzial erst in ein paar Jahren entfaltet. mehr anzeigen