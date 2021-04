AsiaFuturemarket

Handelsidee

Ich investiere in diesem Wikifolio in Zukunftsmärkte jedoch ausschließlich im Asiatischen Raum.



Es gibt zwar Risiken wie den Handelskrieg, Währungsschwankungen oder auch staatliche Einflüsse.



Meiner Meinung nach überwiegen trotzdem die Chancen ohne die Risiken ausser acht zu lassen.



Der Fokus liegt ganz klar in bereits profitablen Wachstumsaktien die sich in einem Zukunftstrend befinden und noch nicht überbewertet sind und sehe mich hier eher als Langfristinvestor.



"Ganz nach dem Motto Buy and Hold and Check:



Bin die letzten Jahre mit dieser Strategie auch in meinem privaten Portfolio erfolgreich gewesen und hoffe das hier im Wikifolio auch so weiterzuführen.

