Buy and hold mit starken Marken

Handelsidee

Die Grundidee dieses wikifolios ist die Investition in starke Marken mit einem sehr hohen Ebit, da dieser wesentlich zu einer Wertsteigerung der Aktien beiträgt.



Da es schwierig ist den richtigen Zeitpunkt zum finden werde ich das Depot über einen Zeitraum von einigen Monaten aufbauen und dabei auch über die Währungsschwankungen zwischen Euro und Dollar versuchen die Rendite zu verbessern in dem die Höhe der einzelnen Positionen trotz der Strategie Buy and hold leicht angepaßt wird.



Ich habe vor in Aktien in Europa und Amerika zu investieren, werde aber auch ein paar ETFs beimischen. mehr anzeigen