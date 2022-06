Defensive Opportunities

Ziel des wikifolio ist ein aktives und diversifiziertes Investment in aussichtsreiche Assets der Kapitalmärkte mit Fokus auf Werterhaltung und nachhaltiger Rendite in einem volatilen Marktumfeld. Es kann weltweit, in allen Sektoren und allen Asset-Klassen angelegt werden. Merkmale: - Das Anlagespektrum umfasst alle in wikifolio verfügbaren Produkte, unter anderem Aktien, Edel- und Industriemetalle (ETCs), Rohstoffe, strukturierte Produkte, Fonds und indexierte ETFs - Anlagehorizont mittelfristig bis langfristig - Einbeziehen von Fundamental- und Makroökonomiedaten - Risiko-Ertrags-Verhältnis als begleitende Analyse - Vermeidung von zyklischen Werten