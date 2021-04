Handelsidee

Das Wikifolio Future-Value investiert in Unternehmen aus diversen Ländern und Sektoren, die großes Potenzial aufweisen, zukünftige Value-Titel zu werden bzw. zu bleiben. Es werden sowohl in aktuelle Branchenführer als auch in stark wachsenden Unternehmen investiert. Dabei werden die Investitionsentscheidungen sowohl auf Basis der aktuellen finanziellen Kennzahlen als auch Zukunftsprognosen im Hinblick auf Wachstum, Marktanteil und Profitabilität getroffen. Das Wikifolio Future-Value verfolgt eine Buy-and-hold Strategie mit >5 jährigem Anlagehorizont. mehr anzeigen