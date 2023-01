Castello Capital

Es sei geplant, dass Anlagen in weltweite Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate dargestellt werden. Ziel wäre es, je nach wirtschaftlicher und politischer Großwetterlage Investmentideen aus einem möglichst breiten internationalen Spektrum wahrzunehmen, indem grundsätzlich sowohl charttechnische als auch fundamentale Faktoren berücksichtigt würden. Schwerpunkte würden insbesondere Kennzahlen der klassischen Trendstrategien, wie zum Beispiel RSI- und Momentum-Größen, bilden, sowie Fibonacci-Retracements. In der fundamentalen Bewertung sei es beabsichtigt, insbesondere ROA, ROI und die Verschuldung sowie ihre Relation zueinander zu berücksichtigen. Der Anlagehorizont würde in der Regel auf einen kurz- bis mittelfristigen Ansatz ausgelegt sein.