Handelsidee

In diesem Wikifolio dreht sich alles um das Thema Kryptocoins.



Grundsätzlich ist das Thema Kryptocoins und die damit verbundene Technologie hoch spannend und gilt als Zukunftstrend. Die Ideen zum Einsatz eines Kryptocoins sind unglaublich vielfältig und können von kaum unterschiedlicher sein. Am Anfang waren es nur "Computernerds" die sich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzten, mittlerweile arbeiten die größten Unternehmen der Welt und Staaten an Kryptolösungen und Kryptotechnologien.



Hier ein paar Beispiele für mögliche Anlagen dieses Wikifolios. Die Anlagenklassen kann z.B.:

- Ein Krypto ETN sein

- Ein Unternehmen das an der Börse geführt wird und mir Kryptocoins handel betreibt

- Ein Hardwarehersteller zum Minen von Kryptocoins

- Ein ETF oder Fond dessen Schwerpunkt Krypto Währung oder Technology ist

- Unternehmen die sich mit der Krypto-Technology beschäftigt

- Stabel Coins

- Staatliche Währungen die auf der Krypto-Technology beruhen

- es gibt hier unglaubliche vielfältige Möglichkeiten...



Beim Handeln mit Kryptowährung ist Vorsicht geboten. Die Schwankungen in diesem Bereich können sehr hoch, bis hin zu einem Totalverlust, sein.



mehr anzeigen