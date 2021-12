liegenlassen und beobachten

Handelsidee

Idee ist, ein Musterdepot mit wenig Transaktionen und geringem Zeit-Aufwand zu führen. Um den Zeitaufwand möglichst gering zu halten, soll folgende einfache Strategie umgesetzt werden:

3/4 des Kapitals werden zu annähernd gleichen Teilen in 3 ETF investiert. Das verbleibende Kapital wird in maximal 10 Positionen, aufgeteilt in zwei Kategorien investiert.

Kategorie 1)

maximal 5 Positionen, Aktientitel mit hoher Dividendenrendite oder Auswahl vorwiegend nach Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, KGV und Kursentwicklung der letzten 6 Monate (in Anlehnung das Buch von Susan Levermann 'Der entspannte Weg zum Reichtum', jedoch etwas abgewandelt bzw. stark vereinfacht)

Kategorie 2)

maximal 5 spekulative Positionen, z.B. mit Zukunftsphantasie bzw. mit einer Story (Bspw. Wasserstoff, eMobility ...). Auch ist die Investition in Hebelprodukte möglich. Über die Auswahl der spekulativen Werte entscheidet die Marktsituation oder die jeweilige Story.

Sollte ich keinen passenden Kandidaten finden, bleibt das Kapital als Cash-Position. Die Positionen werden eng, ~7 bis ca. 12% unterhalb des Trendkanal, die drei ETF werden knapp unter der 100 Tage-Linie mit Stopp-Limit abgesichert.

Bei Hebelprodukten wird die Position in Höhe des maximal akzeptieren Verlusts aufgebaut.

Die Stopp-Limits werden Mitte jeden Monats geprüft und nachgezogen. Eine Neuanlage erfolgt erst nachdem ein Wert ausgestoppt wurde, aber nur 4-mal im Jahr:

Mitte Januar,

Mitte April,

Mitte Juli und

Mitte Oktober

Gewinne werden unabhängig der Performance laufen gelassen, keine Gewinnmitnahmen und kein Austausch zur Optimierung der Performance. Aufgrund unterschiedlicher Entwicklung der einzelnen Positionen verschiebt sich deren prozentualer Anteil am Musterdepot. Dieser Effekt wird nicht aktiv sondern nur bei Neuanlage ausgeglichen.

Es gilt: laufenlassen bis ausgestoppt. mehr anzeigen