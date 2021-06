US Aktien und ETF

Letzte Ereignisse im wikifolio

TESLA INC.

Tesla (TSLA) Tesla kommt mit grossen Schritten zurück. Long Einstiege liegen in der Luft. ich habe meinerseits Long limits bei 540$ und 486$ liegen. (grüne Elipse) Fallen die Kurse in die grüne Elipse ergibt sich ein c unter a Muster was ein erneuten Anlauf des bisherigen Hochs zur Folge haben soll. Mein Extension Ziel liegt bei 900$ glatt. https://prnt.sc/1403w0c