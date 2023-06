Smart Money and Modern Payment

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Schwerpunkt „Tech and Finance“ Ziel ist es an Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister zu profitieren. Aus diesem Grund liegt ein hohes Risiko auf Spitzenreiter der Tech Branche und großen Kapital und Holding Gesellschaften. Antizipiert wird außerdem an moderner „Payment-Technology“ und Zahlungsmittel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX