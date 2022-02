Health Future Europe

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in innovative Gesundheitsaktien von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz im europäischen Raum haben. Das können z.B. Unternehmen sein, die neuartige biotechnologische Ansätze in der Medizin o.ä. verfolgen.



Grundsätzlich sollte das Ziel sein, global weit verbreitete Krankheiten mit neuem wissenschaftlichen Know How zu bekämpfen. Aber auch Aktien von Unternehmen, die z.B. in einer Holdingstruktur diese forschenden Unternehmen bzw. Startups finanziell aufbauen oder unterstützen, können in dem Portfolio berücksichtigt werden. Die Auswahl der im Wikifolio enthaltenen Unternehmen soll grundsätzlich über eine Beurteilung der medizinischen Innovation, über Erfolge im Genehmigungsverfahren und in den dazugehörigen klinischen Studien und über die finanziellen Aussichten nach Zulassung des/der neuen medizinischen Produkte(s) gesteuert werden. Ist der Genehmigungsprozess abgeschlossen und die Zulassung eines oder mehrere Medikamente für den oder die Märkte erfolgt, sollen die Aktien des Unternehmens gemäß zukünftiger Umsatz-/Gewinnaussichten beurteilt werden und ggfs. in der Wikifolio-Auswahl verbleiben. Explizit nicht ausgeschlossen werden im Wikifolio auch größere (Misch-)Unternehmen, die in Ihrer Pharma-Sparte eine eigene Forschungsabteilung integriert haben.



Die Ausrichtung des Musterdepots ist mittel- bis langfristig. Aufgrund der Umsetzung von neuartigen medizinischen Ansätzen aus der Forschung über klinische Studien im Genehmigungsprozess in den finalen Markt ist die Investition stark risikobehaftet. Die Anzahl der im Wikifolio enthaltenen Firmen ist aufgrund des innovativen Ansatzes begrenzt. Die Cash-Reserve im Wikifolio sollte im Normalfall mindestens 20% betragen, um Kauf- und Nachkaufgelegenheiten bei zu erwartenden schwankenden Kursen bzw. Neuemissionen wahrnehmen zu können. Da die Unternehmen i.d.R. hohe Forschungs- und Genehmigungsausgaben haben sind Dividendenzahlungen nicht im Fokus.



