Target Equity and More

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen in globale Aktien und ETFs investiert werden, die nach einem eigen entwickelten Scoringmodell gefiltert werden. Als Beimischung darf das wikifolio in Edelmetall- und Kryptowertpapiere investieren. Zur Absicherung von Aktieninvestments können Short-ETFs eingesetzt werden.



Mit diesem Wikifolio können breit gestreut über verschiedene Assetklassen Opportunitäten genutzt werden.



Eine überdurchschnittliche Performancechance steht ein entsprechend hohes Risiko gegenüber. Mit einer hohen Volatilität muss gerechnet werden.



