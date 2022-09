Strategiediversifikation

Die Strategie für dieses Portfolio setzt sich aus verschiedenen, selbst erprobten Strategien (teils über Jahre) zusammen. Die erste Strategie versucht mit Hebelpapieren auf den DAX mit Hilfe von Chartsignalen in steigenden sowie in fallenden Märkten eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Hebel soll ca. 6 nicht übersteigen und jeder Trade wird sofort mit einem Stopp Loss abgesichert. Zudem sollen an bestimmten Marken Teilgewinne realisiert werden und es werden Marken für einen Wiedereinstieg festgelegt, um die Schwankungen eines "Trends" ebenfalls auszunutzen. Eine Investition in Long oder Short Papieren wird nahezu immer im Depot sein. Die Gewichtung der Hebelpapiere soll 25 % des Gesamtdepots/Liquidität nicht übersteigen. Gerade bei dieser Strategie sollen alle Emotionen ausgeschaltet sein und strikt nach bestimmten Signalen gehandelt werden. Bei der zweiten Strategie wird in eine Art manueller Sparplan auf ETF/Fonds investiert. Manuell deswegen, um die "Sparrate" dem aktuellen Marktbedingungen anzupassen zu können. Das soll den Cost-Average-Effekt verbessern und auch schneller zu Gewinnrealisierungen führen. Auch hierbei sollen mögliche Gewinne immer wieder abgeschöpft werden. Die abgeschöpften Gewinne sollen dann zum Teil in Dividendenwerte (Aktien/Fonds/ETF) investiert werden. Dadurch soll v.a. durch realisierte Gewinne ein "Dividendendepotanteil" aufgebaut werden, um die stetigen Ausschüttungen des Depotanteils immer weiter aufzubauen. Desweiteren führen Gewinnmitnahmen auch immer dazu, nicht voll investiert zu sein, um das Gesamtrisiko bei fallende Märkte überschaubar zu halten.