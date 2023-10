Aktien mit A Rating Sicherheit

Die Handelsidee dieses Wikifolios ist es, in möglichst sichere und krisenfeste Unternehmen zu investieren. Möglichst sollten die Unternehmen ein AAA-Bonitätsrating besitzen, sprich von Analysten als die sichersten der Welt eingestuft werden. Da es davon nicht sonderlich viele gibt, wird auch ein A-Rating akzeptiert, was ebenfalls als enorm krisenfest gilt. Diese Unternehmen bezahlen weniger Zinsen für ihre Verschuldung und haben daher einen Wettbewerbsvorteil und zugleich höhere Gewinnspannen. Durch Zinseinsparungen können mehr Gewinne ausgeschüttet oder in die Zukunft reinvestiert werden. Ziel ist es eine solide Rendite mit wenig Schwankungen und keinem Ausfallrisiko zu erzielen. Gerade in Krisenzeiten, sowie in Zeiten steigender Zinsen, ist dieses Wikifolio eine gute Investition.