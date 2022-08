Thomas Hartmann Anlageuniversum

Das wikifolio beruht grundsätzlich auf der Vollzeit-Trading-Erfahrung aus dem Bereich der Technischen Analyse. Der Fokus soll auf dem Grundkonzept des Trends liegen. Zur Bestätigung sollen vereinzelt Indikatoren mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Ein Großteil der sorgfältig ausgewählten Ein- und Ausstiege in den einzelnen Positionen soll grundsätzlich nur durch Anwendung der Technische Analyse beruhen. Gepaart mit einem durchdachten Risiko- und Money-Management, ist es beabsichtigt hochprofitable Einstiege gegen den Trend zu nutzen, um bestenfalls schnellstmöglich Positionen im Gewinn absichern zu können. Sobald die Positionen im Gewinn eng abgesichert werden konnten, ist beabsichtigt Gewinne laufen zu lassen, um den Profit bestmöglich zu maximieren. Das gesamte Aktien-Anlageuniversum wird genutzt, um sämtliche mögliche Chancen umgehend nutzen zu können. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein.