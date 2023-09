In diesem wikifolio soll das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung stehen. Der Anlagehorizont soll eher kurzfristig sein, ETFs und Aktien können jedoch länger gehalten werden. Als Erstes sollen Aktien, Indices oder Währungskurse ausgewählt werden, die sich in einem erkennbaren Auf- oder Abwärtstrend befinden. Gehandelt werden dann die ausgewählten Wertpapiere selbst oder Hebelprodukte, die die Wertpapiere/Währungskurse als Basiswert haben. Bei Wertpapieren/Währungskursen in Aufwärtstrend soll allgemein gelten: kaufen bei Kursabfall, verkaufen bei Kursanstieg. Bei Kursanstieg von Wertpapieren/Währungskursen in Abwärtstrend soll mittels Hebelprodukten auf wieder fallende Kurse gesetzt werden. Zur Entscheidungsfindung werden Chartanalyse und Globalanalyse verwendet.