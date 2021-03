Handelsidee

Ziel der Handelsstrategie ist es Zertifikate auf Aktien zu handeln.

Aufgrund von der bisherigen Kurs und Geschäftsentwicklung eines Unternehmens ist dies in meiner Watchlist gelistet.

Werden hierbei Kursmarken erreicht, so gehe ich Positionen ein.

Hierbei wird das Engagement nicht durch einen einzigen Kauf, zu einem bestimmten Kurs eingegangen, sondern es kann zu mehreren Käufen kommen.

Dabei kann es das Ziel sein über den Cost Average Effekt unterschiedlich viele Anteile zu diversen Kursen im Portfolio zusammen zu stellen.



Der Positionsexit kann in Teilen oder vollem Umfang getätigt werden.

Die Erwartungshaltung ist die Veräußerung bei Kurswiderständen. mehr anzeigen