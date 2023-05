In diesem Wikifolio wird es eher um kurzfristiges Trading gehn. Investiert soll in Aktien und ETFs werden. Hauptsächlich in den USA und Europa. Gehandelt werden Aktien und ETFs und auch Zertifikate. Zur Entscheidungshilfe der einzelnen Trades soll die technische Analyse und z. B. Newstrading verwendet werden. Die Haltedauer der einzelnen Positionen soll flexibel sein.