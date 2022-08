Dieses Wikifolio zielt darauf ab, in ETFs und Aktien zu investieren, die eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum bieten. Die ausgewählten ETFs und Aktien werden langfristig gehalten, während die Hebelprodukte kurzfristig von Stunden bis zu einigen Tagen gehandelt werden. Die Möglichkeit, Long- und Short-Positionen in Hebelprodukten einzusetzen, sollte ein Instrument darstellen, mit dem Wikifolio in jeder Marktphase profitieren kann, das aber auch vor Wertverlust geschützt werden kann, insbesondere in turbulenten Phasen der Börse.