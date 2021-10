Ride the Volatility

Handelsidee

Dieses wikifolio zielt darauf ab Veränderungen in der implizierten Volatilität des S&P500 zu nutzen, und mit entsprechenden Produkten zu handeln.

Zugrundeliegend ist eine dynamische Tradingstrategie, welche Handelssignale bei Veränderungen in der VIX Term Structure generiert.

Der Fokus liegt hier am Verhältnis zwischen der drei-monatigen und sechs-monatigen implizierten Volatilität, sowie zusätzlich am Volatilitätspremium (hier definiert als Differenz zwischen der kurzfristig historischen Volatilität des S&P500 und der längerfristig erwarteten Volatilität in Form des sechs-monats VIX).

Abhangäng von den generierten Signalen wird folglich mit Zertifikaten eine Long- bzw. eine Short-Position in den VIX eingegangen.

Die Anzahl der jeweilig gehandelten Zertifikate ist abhängig von gewissen Schwellenwerten der ausgewiesenen Kennzahlen. Die Haltedauer beläuft sich von nur einem Tag bis zu mehrere Wochen, jedoch selten länger als 4 Wochen. Entsprechend der generellen Marktbewegungen werden Long-Position in den VIX vergleichseweise selten eingegangen.

Zur Timing-Steuerung dient hauptsächlich ein selbst programmiertes Handelstool (R mit Realtime-Schnittstelle) mit integrierter audiovisuellen Signalgebung. mehr anzeigen