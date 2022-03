HFEA adv. Strategy

Handelsidee





- Umsetzung einer an die EU angepasste und von mir nach Backtests erweiterte HFEA Strategie

- Grundindee ist HFEA (HEDGEFUNDIE’s Excellent Adventure, aus dem bekannten bogleheads Forum)

- HFEA = 55% UPRO (3x Lev. ETF auf S&P500), sowie als Hedge 45% TMF (3x Lev. ETF 20y+ Treasuries)

- da diese US-Assets bekanntlich in der EU nicht so leicht erworben werden können, hier ein angepasster Nachbau mit dem was der EU Markt hergibt

- Außerdem behalte ich mir vor eigens ausgewählte Assets(-klassen) hinzuzufügen bis max. 25% Wiki-Anteil, um die konstruktiv bedingten Performanceverluste zum US-Original ggf. ausgleichen zu können

- Cashpositionen sollen bei Crashs mit Ansage eine Option bleiben

- Rebalancing soll 2-6x im Jahr stattfinden



Startallokation: 40% Lev. ETFs /// 35% 20y+ Treasuries /// 15% Bitcoin /// 5% Gold /// 5% Commodities



Lets go!

