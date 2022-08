Trendwende-Strategie-Hebel

Dieses wikifolio nutzt grundsätzlich errechnete Hoch's und Tief's im Chart des jeweiligen Basis-Wertes zum Bestimmen der Trendrichtung. Es wird also in Long-Positionen und/oder in Short-Positionen investiert. Es sollen die täglichen Bewegungen der Basis-Werte ausgenutzt werden. Die Positionen werden mit mehreren Trades aufgebaut und in Teilen ständig nachgekauft oder verkauft. Als Basis-Werte dienen Hebelprodukte von Indices, Einzelaktien und Rohstoffen. Die Anzahl der Positionen wird auf 5 begrenzt. Die Haltedauer ist kurz- bis mittelfristig.