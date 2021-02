Commodity Trading

Handelsidee

Instrumente:

- Im Wesentlichen Knock-Out Zertifikate, selektiv ergänzt durch ETCs, ETFs

Basiswerte:

- Im Wesentlichen Rohstoffe, die an den US Börsen CME / ICE gehandelt werden

- Gelegentlich Währungen, um Schwächen des Euro auszugleichen

Entscheidungsgrundlage:

- COT Daten, Future-Terminkurven, Saisonalitäten

- OrderFlow / Footprint Charts

- Volumen und Volume Profile

- Unterstützung durch simple Indikatoren wie SMAs

Handelsfrequenz:

- Ca. 0-10 Trades je Monat, wobei weniger als 5 Trades je Monat den Regelfall darstellen

Haltedauer:

- In der Regel einige Wochen bis zwei Monate, in Ausnahmefällen auch mehrere Monate

