DE: Momentum CORE (MC) investiert nach einer bestimmten Anlagestrategie, die auf selbst entwickelten und im Backtest valididerten Momentum- und Volatilitätskriterien basiert und auf den theoretischen Erkenntnissen der Verhaltensökonomie ("Behavioral Finance") aufsetzt. Dabei entscheidet ein eigens entwickelter und in Excel programmierter Algorithmus mit Schnittstelle zu den aktuellen Kursen jeweils täglich über den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt, um zu versuchen, in turbulenten Marktphasen Stabilität zu gewährleisten, den maximalen Drawdown zu minimieren und den Gesamtmarkt über einen langen Zeitraum zu schlagen. Jede Transaktion (Kauf/Verkauf) soll dabei immer in der maximalen Höhe des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Portfoliovolumens durchgeführt werden, MC ist daher entweder maximal investiert oder vollständig liquide. Im Backtest war MC zu ca. 80% der Zeit investiert mit einer durchschnittlichen Haltedauer von rund 4 Wochen. Das Anlageuniversum beruht ausschließlich auf ETFs und es wird ein langfristiger Anlagehorizont angenommen. EN: Momentum CORE (MC) invests according to a specific investment strategy, which is based on self-developed and in the backtest validated momentum and volatility criteria as well as on the theoretical insights of behavioral finance. A self-developed algorithm programmed in Excel with an interface to the current prices decides daily on the optimal entry and exit time to try to ensure stability in turbulent market phases, minimize the maximum drawdown and beat the overall market in the long run. Each transaction (buy/sell) should always be executed at the maximum amount of the portfolio volume available at that time, MC is therefore either maximally invested or fully liquid. In the backtest, MC was invested approximately 80% of the time with an average holding period of 4 weeks. The investment universe is based exclusively on ETFs and a long-term investment horizon is assumed.